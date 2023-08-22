Що відзначають 22 серпня: традиції, прикмети, заборони

В Україні вшановують пам'ять правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків.

В Україні і світі 22 серпня відзначають кілька подій. Наша країна вшановує працівників органів внутрішніх справ та Національної поліції, які загинули виконуючи службовий обов'язок.

Також 22 серпня Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Пам'ятний день був створений для того, щоб привернути увагу суспільства до осіб, які потерпають від несправедливості і знущань через свої релігійні переконання.

Серед свят, сьогодні відзначають Всесвітній день рослинного молока. Святкова дата з'явилася в календарі нещодавно — 2017 року. Свято покликано звернути увагу суспільства на важливі переваги рослинного молока. Зокрема, воно відрізняється приємним смаком, не містить лактози, насичене мінералами та вітамінами.

Також 22 серпня у Китаї - Ци Сі - свято закоханих, у Великій Британії - пивний фестиваль у Пітерборо.

Віряни вшановують пам'ять апостола Матфія.

22 серпня за народними традиціями і повір'ями не можна:

носити металеві прикраси.

не можна пити зілля з трав.

не можна дивитися на місяць – буде сильно боліти голова.

Народні прикмети на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дме південний вітер з вихрами — зима буде сніжною;

на Матвія спекотно чи йдуть дощі — така сама погода буде ще довго, а осінь буде довгою;

вранці рясна роса — до теплого і сонячного дня;

тиха вода після полудня — до спокійної осені та тихої зими без хуртовин;

погана погода вказує, що наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити:

Не варто доїти корову на самоті.

Не можна сваритися, лихословити, лаятися.

Заборонено змінювати свою діяльність чи місце роботи.

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