Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Офісі Генпрокурора визначили, хто може отримувати подарунки та що з ними робити

Для оцінки вартості подарунків в Офісі Генпрокурора створили спеціальну комісію.

Федір Веніславський: Україна сьогодні є рівноправним суб’єктом міжнародної політики, ми висловлюємо свою точку зору, яку приймають партнери

Закулісні розмови лунають фоном уже півтора року, проте не думаю, що вони призведуть до консолідованих зусиль усіх наших партнерів щодо змушування України до перемовин, - Веніславський.

Як Рада суддів допитувала в. о. керівника Державної судової адміністрації: хроніка хаосу в ДСА

Непрозорі премії апаратів судів та ДСА, кадрові прорахунки, ювілейні книжки з нагоди 20-річчя ДСА, невиконання рішень РСУ.

Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати

Було пошкоджено чотири об’єкти правосуддя, зокрема, приміщення Чернігівського апеляційного суду, постраждав співробітник ССО, який був на службі під час ракетного удару.

В Україні з’явиться Військова поліція, - Міноборони

У Міноборони повідомили, що на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ створять Військову поліцію.

  1. Суспільство

Що відзначають 22 серпня: традиції, прикмети, заборони

09:34, 22 серпня 2023
В Україні вшановують пам'ять правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків.
Що відзначають 22 серпня: традиції, прикмети, заборони

В Україні і світі 22 серпня відзначають кілька подій. Наша країна вшановує працівників органів внутрішніх справ та Національної поліції, які загинули виконуючи службовий обов'язок.

Також 22 серпня Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Пам'ятний день був створений для того, щоб привернути увагу суспільства до осіб, які потерпають від несправедливості і знущань через свої релігійні переконання.

Серед свят, сьогодні відзначають Всесвітній день рослинного молока. Святкова дата з'явилася в календарі нещодавно — 2017 року. Свято покликано звернути увагу суспільства на важливі переваги рослинного молока. Зокрема, воно відрізняється приємним смаком, не містить лактози, насичене мінералами та вітамінами.

Також 22 серпня у Китаї - Ци Сі - свято закоханих, у Великій Британії - пивний фестиваль у Пітерборо.

Віряни вшановують пам'ять апостола Матфія.

22 серпня за народними традиціями і повір'ями не можна:

  • носити металеві прикраси.
  • не можна пити зілля з трав. 
  • не можна дивитися на місяць – буде сильно боліти голова.

Народні прикмети на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: дме південний вітер з вихрами — зима буде сніжною;
  • на Матвія спекотно чи йдуть дощі — така сама погода буде ще довго, а осінь буде довгою;
  • вранці рясна роса — до теплого і сонячного дня;
  • тиха вода після полудня — до спокійної осені та тихої зими без хуртовин;
  • погана погода вказує, що наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити:

  • Не варто доїти корову на самоті.
  • Не можна сваритися, лихословити, лаятися.
  • Заборонено змінювати свою діяльність чи місце роботи.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва