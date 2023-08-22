Что отмечают 22 августа: традиции, приметы, запреты

В Украине чтят память правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В Украине и в мире 22 августа отмечают несколько событий. Наша страна чествует работников органов внутренних дел и Национальной полиции, погибших исполняя служебный долг.

Также 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на почве религии или убеждений. Памятный день был создан для того, чтобы привлечь внимание общества к лицам, страдающим несправедливостью и издевательствами из-за своих религиозных убеждений.

Среди праздников сегодня отмечают Всемирный день растительного молока. Праздничная дата появилась в календаре недавно – в 2017 году. Праздник призван обратить внимание общества на важные преимущества растительного молока. В частности, оно отличается приятным вкусом, не содержит лактозы, насыщенно минералами и витаминами.

Также 22 августа в Китае – Ци Си – праздник влюбленных, в Великобритании – пивной фестиваль в Питерборо.

Верующие чтят память апостола Матфея.

22 августа по народным традициям и поверьям нельзя:

носить металлические украшения.

нельзя пить снадобье из трав.

нельзя смотреть на луну – будет сильно болеть голова.

Народные приметы на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дует южный ветер с вихрями— зима будет снежной;

на Матвея жарко или идут дожди — такая же погода будет еще долго, а осень будет долгой;

утром обильная роса — к теплому и солнечному дню;

тихая вода после полудня — к спокойной осени и тихой зиме без метелей;

плохая погода показывает, что следующий год будет неурожайным.

Что запрещено делать:

Не стоит доить корову в одиночестве.

Нельзя ссориться, злословить, ругаться.

Запрещается менять свою деятельность или место работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.