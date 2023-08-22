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  1. Общество

Что отмечают 22 августа: традиции, приметы, запреты

09:34, 22 августа 2023
В Украине чтят память правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Что отмечают 22 августа: традиции, приметы, запреты

В Украине и в мире 22 августа отмечают несколько событий. Наша страна чествует работников органов внутренних дел и Национальной полиции, погибших исполняя служебный долг.

Также 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на почве религии или убеждений. Памятный день был создан для того, чтобы привлечь внимание общества к лицам, страдающим несправедливостью и издевательствами из-за своих религиозных убеждений.

Среди праздников сегодня отмечают Всемирный день растительного молока. Праздничная дата появилась в календаре недавно – в 2017 году. Праздник призван обратить внимание общества на важные преимущества растительного молока. В частности, оно отличается приятным вкусом, не содержит лактозы, насыщенно минералами и витаминами.

Также 22 августа в Китае – Ци Си – праздник влюбленных, в Великобритании – пивной фестиваль в Питерборо.

Верующие чтят память апостола Матфея.

22 августа по народным традициям и поверьям нельзя:

  • носить металлические украшения.
  • нельзя пить снадобье из трав.
  • нельзя смотреть на луну – будет сильно болеть голова.

Народные приметы на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: дует южный ветер с вихрями— зима будет снежной;
  • на Матвея жарко или идут дожди — такая же погода будет еще долго, а осень будет долгой;
  • утром обильная роса — к теплому и солнечному дню;
  • тихая вода после полудня — к спокойной осени и тихой зиме без метелей;
  • плохая погода показывает, что следующий год будет неурожайным.

Что запрещено делать:

  • Не стоит доить корову в одиночестве.
  • Нельзя ссориться, злословить, ругаться.
  • Запрещается менять свою деятельность или место работы.

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