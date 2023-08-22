Что отмечают 22 августа: традиции, приметы, запреты

В Украине и в мире 22 августа отмечают несколько событий. Наша страна чествует работников органов внутренних дел и Национальной полиции, погибших исполняя служебный долг.
Также 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на почве религии или убеждений. Памятный день был создан для того, чтобы привлечь внимание общества к лицам, страдающим несправедливостью и издевательствами из-за своих религиозных убеждений.
Среди праздников сегодня отмечают Всемирный день растительного молока. Праздничная дата появилась в календаре недавно – в 2017 году. Праздник призван обратить внимание общества на важные преимущества растительного молока. В частности, оно отличается приятным вкусом, не содержит лактозы, насыщенно минералами и витаминами.
Также 22 августа в Китае – Ци Си – праздник влюбленных, в Великобритании – пивной фестиваль в Питерборо.
Верующие чтят память апостола Матфея.
22 августа по народным традициям и поверьям нельзя:
- носить металлические украшения.
- нельзя пить снадобье из трав.
- нельзя смотреть на луну – будет сильно болеть голова.
Народные приметы на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: дует южный ветер с вихрями— зима будет снежной;
- на Матвея жарко или идут дожди — такая же погода будет еще долго, а осень будет долгой;
- утром обильная роса — к теплому и солнечному дню;
- тихая вода после полудня — к спокойной осени и тихой зиме без метелей;
- плохая погода показывает, что следующий год будет неурожайным.
Что запрещено делать:
- Не стоит доить корову в одиночестве.
- Нельзя ссориться, злословить, ругаться.
- Запрещается менять свою деятельность или место работы.
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