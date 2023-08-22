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Нужно ли оплачивать больничные во время общественных работ

19:09, 22 августа 2023
В Гоструда сообщили, что если при выполнении временных или общественных работ работник заболеет, то работодателю нужно оплачивать такой лист нетрудоспособности.
Нужно ли оплачивать больничные во время общественных работ
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Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, нужно ли оплачивать лист нетрудоспособности во время выполнения временных или общественных работ.

"Да, нужно оплачивать. Поскольку на работников, привлеченных к общественным и другим работам временного характера, распространяется общеобязательное государственное социальное страхование, они являются застрахованными лицами и имеют право на пособие по временной нетрудоспособности с учетом их страхового стажа", - сообщает Гоструда.

Ранее мы писали, оплачивается ли больничный при остановке действия трудового договора.

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