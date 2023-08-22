Нужно ли оплачивать больничные во время общественных работ

В Гоструда сообщили, что если при выполнении временных или общественных работ работник заболеет, то работодателю нужно оплачивать такой лист нетрудоспособности.

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, нужно ли оплачивать лист нетрудоспособности во время выполнения временных или общественных работ.

"Да, нужно оплачивать. Поскольку на работников, привлеченных к общественным и другим работам временного характера, распространяется общеобязательное государственное социальное страхование, они являются застрахованными лицами и имеют право на пособие по временной нетрудоспособности с учетом их страхового стажа", - сообщает Гоструда.

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