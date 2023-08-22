Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим: обзор практики КУС ВС

Верховный Суд поделился обзором судебной практики КУС ВС за первое полугодие 2023 года.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда за первое полугодие 2023 года.

В обзоре собраны важнейшие правовые позиции КУС ВС, которые для удобства использования систематизированы по названиям разделов Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины.

Отмечается, что обзор содержит лишь краткое описание правовых выводов со ссылкой на реквизиты соответствующих решений КУС ВС в ЕГРСР и может быть полезным представителям всех юридических профессий.

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