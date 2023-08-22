В Пентагоне назвали условие, при котором США готовы начать обучение украинских пилотов на F-16

Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает пресс-служба Пентагона.

"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", - отметила она.

По ее словам, если Дания и Нидерланды, взявшие на себя инициативу по обучению, будут отставать от графика или нужно будет научить дополнительное количество украинских летчиков, тогда к процессу обучения присоединятся и США.

Сингх также добавила, что украинским пилотам предстоит серьезная подготовка по обучению профильного английского языка, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, и это займет некоторое время.

Напомним, что Нидерланды и Дания взяли на себя обязательства передать Украине истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи.

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