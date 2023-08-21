Какую версию F-16 получит Украина от Дании и Нидерландов: подробности

В СМИ стало известно, какие именно истребители F-16 Украина получит от Дании и Нидерландов.

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Нидерланды и Дания взяли на себя обязательства передать Украине истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи. Истребители F-16, которые Украина ожидает от Нидерландов и Дании проходили модернизацию с середины 1990-х до середины 2000 годов, – сообщает Defence Express.

Все боевые самолеты F-16, принадлежащие Нидерландам и Дании, прошли процесс модернизации от середины 90-х до середины 2000-х годов в рамках программы Mid-Life Update – MLU, включавший регулярное техническое обслуживание, направленное на продление сроков их службы.

Важной частью модернизации F-16 MLU было замещение радиолокационной системы на борту на более современную AN/APG-66(V)2, способную обнаруживать цели на расстояние до 110 км. Дополнительно, для использования высокоточных оружейных систем, самолеты получили возможность подвешивания контейнеров Lantrin или Litening. Улучшены бортовой компьютер, системы отображения информации на приборах, системы электронной борьбы, навигации и связи, а также системы для полетов на малых высотах.

F-16 MLU, хотя и не является новейшей версией, как, например, F-16V Block 70/72, все же является полноценным многофункциональным истребителем, способным выполнять различные задачи. Этот самолет способен вести боевые действия на расстояниях более 100 км, а также использовать широкий спектр высокоточного вооружения.

Кроме того, возможен сценарий дополнительной модернизации некоторых из этих истребителей, особенно учитывая графики их передачи, которые будут растянуты во времени. Например, по словам главы датского правительства Метте Фредериксен, до конца 2023 года планируется передать шесть самолетов, в 2024 - восемь, а в 2025 году – пять.

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