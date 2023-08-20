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Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16, — Рютте

15:50, 20 серпня 2023
Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16, коли будуть виконані умови для такої передачі, — сказав прем'єр-міністр Нідерландів.
Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16, — Рютте
Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Нідерланди й Данія взяли на себе зобов’язання передати Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі. Про це заявив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.

"Тобто для навчання треба доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", - заявив Рютте. 

Нагадаємо, що 20 серпня Зеленський разом з дружиною Оленою і командою прибули з візитом до Нідерландів. Головне питання - поставка Україні сучасних винищувачів F-16.

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