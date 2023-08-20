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Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, — Рютте

15:50, 20 августа 2023
Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16, когда будут выполнены условия для такой передачи, – сказал премьер-министр Нидерландов.
Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, — Рютте
Фото: Владимир Зеленский/Телеграм

Нидерланды и Дания обязались передать Украине истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что в мае Нидерланды заявили, что будут обучать украинских пилотов для развертывания на F-16. В то же время невозможно проводить обучение при отсутствии истребителей.

"То есть для обучения необходима доставка самолетов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут выполнены условия для такой передачи", - заявил Рютте.

Напомним, что 20 августа Зеленский вместе с супругой Еленой и командой прибыли с визитом в Нидерланды. Главный вопрос – поставка Украине современных истребителей F-16.

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