Для госслужащих заработало мобильное приложение по изучению английского языка

Войдя в систему, госслужащие могут пройти тестирование для определения начального уровня владения английским языком или перейти к разделу «Урок» и продолжить свое обучение.

Изображение: freepik.com

Государственные служащие отныне могут везде и в любое удобное время изучать английский в рамках проекта Eng4PublicService, ведь заработало мобильное приложение мультимедийной онлайн платформы EF.

Об этом сообщили в НАГС.

Загрузить мобильное приложение можно, перейдя на вкладку «Инструменты обучения» раздела «Изучение» личного кабинета на Портале НАГС (здесь) и выбрав символ соответствующей операционной системы. Оно доступно как для iOS, так и Android.

Мобильное приложение также можно загрузить непосредственно из Google Play или App Store.

«Важно! Для входа в мобильное приложение не используйте пароль личного кабинета на портале», – отметили в Агентстве.

Войдя в систему, госслужащие могут пройти тестирование для определения начального уровня владения английским языком или перейти к разделу «Урок» и продолжить свое обучение.

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