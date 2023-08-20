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Ракетный удар в Чернигове: глава ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что продолжаются следственные действия

15:37, 20 августа 2023
Чаус отметил, что мероприятие «не предусматривало привлечения зрителей» и это должна была быть «закрытая встреча представителей бизнеса и волонтеров».
Ракетный удар в Чернигове: глава ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что продолжаются следственные действия
Источник фото: npu.gov.ua

В черниговском драмтеатре, по которому 19 августа нанесли ракетный удар российские оккупанты, должно было проходить «закрытое мероприятие». Об этом в эфире телемарафона заявил глава местной ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, мероприятие «не предусматривало привлечения зрителей» и это должна была быть «закрытая встреча представителей бизнеса и волонтеров».

«Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Эта мера не предусматривала привлечения зрителей», – подчеркнул он.

Чаус добавил, что в настоящее время продолжаются следственные действия.

По его словам, «посторонних посетителей в драмтеатре Чернигова в момент удара не было, но это должно установить следствие».

«Большинство пострадавших – это именно люди, которые заходили и проходили рядом, проезжали на транспорте», – заявил глава Черниговской ОВА.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, по состоянию на утро, 20 августа, полицейские продолжают следственные действия на месте трагедии. Полиция несет службу в усиленном режиме, на помощь гражданам сориентировано максимальное количество личного состава. В результате вражеской атаки погибли 7 человек, количество раненых возросло до 148.

Также МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

Кроме того, в Чернигове россия разрушила два памятника архитектуры. Разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, повреждения получила Пятницкая церковь.

Добавим, что организатор выставки дронов Мария Берлинская прокомментировала удар по Чернигову. Также в городе был объявлен траур с 19 по 21 августа.

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