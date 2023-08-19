Ракетний удар по центру Чернігова: кількість постраждалих зросла до 117, у місті оголосили жалобу

Кількість постраждалих зросла до 117 людей, 7 загиблих, у місті оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

Кількість постраждалих через ракетний удар російських окупантів по центру Чернігова 19 червня зросла до 117 людей, 7 загиблих, у місті оголосили жалобу з 19 по 21 серпня. Про це повідомив виконуючий обов’язки міського голови Чернігова Олександр Ломако.

«Станом на 15.25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло», — зазначив він

Також Ломако повідомив, що у зв‘язку з терористичною атакою рф на Чернігів 19 - 21 серпня оголошено днями жалоби.

Раніше МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Додамо, що організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що основні жертви обстрілу в Чернігові були поза межами драмтеатру. Постраждалі перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

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