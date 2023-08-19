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  1. В Україні

Організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову

15:02, 19 серпня 2023
Марія Берлінська заявила, що отримала дозвіл про проведення виставки дронів, однак у міськраді цей факт заперечили.
Організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову
Джерело фото: Телеграф

Керівниця Victory Drones та громадська діячка Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову, який росіяни завдали по місцю виставки дронів.

За її словами, виставку дронів було анонсовано минулого тижня у відкритому доступі. А конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу.

Марія Берлінська стверджує, що захід був заздалегідь офіційно узгоджений з місцевою владою, так само як і місце проведення.

Однак, в Чернігівській міській раді заперечують погодження проведення виставки.

«Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося», – йдеться у повідомленні.

Раніше МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

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