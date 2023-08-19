Наслідки ракетного удару по Чернігову: кількість загиблих зросла до 7, всього постраждалих – 90 осіб, – Ігор Клименко

Внаслідок ракетного удару по Чернігову – 7 загиблих, 25 в лікарні, всього медичну допомогу отримали 90 осіб.

Джерело фото: Тelegram / Ігор Клименко

У Чернігові було виявлено тіло ще однієї невідомої жінки, яка стала сьомою жертвою ракетного удару. Загальна кількість загиблих збільшилась до семи осіб, – повідомив глава МВС Ігор Клименко.

В результаті ворожого обстрілу, медичну допомогу отримали 90 постраждалих, серед яких 10 поліцейських та 12 дітей. Усього було госпіталізовано 25 осіб. 12-річу дівчинку в тяжкому стані екстрено перевозять реанімаційним автомобілем до Києва.

Крім того, виникла пожежа на даху одного з будинків, але рятувальники ДСНС оперативно загасили полум'я. На місці події працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.

Раніше МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

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