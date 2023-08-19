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Зеленський підписав законопроєкт про реєстрацію доменних імен офіційних веб-сайтів

17:35, 19 серпня 2023
Законопроєкт спрямований на підвищення рівня захищеності офіційних веб-сайтів у домені GOV.UA.
Зеленський підписав законопроєкт про реєстрацію доменних імен офіційних веб-сайтів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який регулює використання доменних імен у спеціальному публічному домені gov.ua.

Так, Проект Закону про реєстрацію доменних імен №7357 був доопрацьовано з урахуванням пропозицій Комітету підготовлених до першого читання та зауважень, які надійшли до прийнятого у першому читанні тексту законопроекту.

Раніше цей Закон більшістю голосів був прийнятий Верховною Радою України. Він встановлює положення щодо функцій з адміністрування й технічного супроводу доменних імен у домені GOV.UA, а також правовідносини й особливості використання доменних імен у цьому спеціальному публічному домені.

Реалізація норм Закону підвищить рівень захищеності офіційних веб-сайтів у домені GOV.UA, унеможливить їх використання в зловмисних цілях.

Раніше ми писали, що у Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам.

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