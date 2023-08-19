Зеленский подписал законопроект о регистрации доменных имен официальных веб-сайтов

Законопроект направлен на повышение уровня защищенности официальных веб-сайтов в домене GOV.UA.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, регулирующий использование доменных имен в специальном публичном домене gov.ua.

Так, Проект Закона о регистрации доменных имен №7357 был доработан с учетом предложений Комитета подготовленных к первому чтению и замечаний, поступивших к принятому в первом чтении текста законопроекта. Ранее этот Закон большинством голосов был принят Верховной Радой Украины. Он устанавливает положения относительно функций по администрированию и техническому сопровождению доменных имен в домене GOV.UA, а также правоотношения и особенности использования доменных имен в этом специальном публичном домене.

Реализация норм Закона повысит уровень защищенности официальных веб-сайтов в домене GOV.UA, сделает невозможным их использование в злонамеренных целях.

Ранее мы писали, что в Раде решили, что пришло время передать администрирование домена GOV.UA другим субъектам.

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