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Выставка дронов, проходившая в драмтеатре Чернигова, с городским советом не соглашалась

14:36, 19 августа 2023
Горсовет отмечает, что никаких разрешений не предоставлялось.
Выставка дронов, проходившая в драмтеатре Чернигова, с городским советом не соглашалась

Выставка дронов, которая проходила в Чернигове и была целью российского удара, с городским советом не соглашалась. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Никаких разрешений не предоставлялось.

«Официально.

Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе с Черниговским городским советом не соглашалось. Никаких разрешений не предоставлялось», - говорится в сообщении.

Организатор мероприятия уверяет, что выставку согласовали с городскими властями.

Однако на афише выставки указано ОВА, поэтому, вероятно, разрешение было от областной администрации.

Ранее мы писали, что момент попадания по драмтеатру в Чернигове попал на камеру. Там проходила выставка производителей дронов.

Также МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

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