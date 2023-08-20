Стало известно, будет ли польский стаж работы учтен при назначении пенсии в Украине

Если у человека есть страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии такие стажи суммируются.

Пенсионный фонд разъяснил, будет ли польский стаж работы учтен при назначении пенсии в Украине.

Согласно Соглашению между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении от 18.05.2012 стаж, приобретенный на территории Польши, учитывается в страховой стаж для определения права на получение пенсии в Украине.

То есть, если человек имеет страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии такие стажи суммируются.

Например, если человек 25 лет работал в Украине и 5 лет – в Польше, он имеет право на назначение пенсии по возрасту в Украине, поскольку в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет ему необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа.

В то же время, согласно положениям Соглашения каждая из стран рассчитывает размер пенсии в соответствии с нормами своего национального законодательства, за стаж, приобретенный на ее территории.

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