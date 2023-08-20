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Стало відомо, чи буде польський стаж роботи враховано при призначенні пенсії в Україні

07:00, 20 серпня 2023
Якщо людина має страховий стаж в Україні та працювала в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі підсумовуються.
Стало відомо, чи буде польський стаж роботи враховано при призначенні пенсії в Україні

Пенсійний фонд роз’яснив, чи буде польський стаж роботи враховано при призначенні пенсії в Україні.

Відповідно до Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18.05.2012 стаж, набутий на території Польщі, враховується до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні.

Тобто якщо людина має страховий стаж в Україні та працювала в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі підсумовуються.

Наприклад, якщо людина 25 років працювала в Україні і 5 років – у Польщі, вона має право на призначення пенсії за віком в Україні, оскільки у 2023 році для виходу на пенсію в 60 років їй необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.

Водночас згідно з положеннями Угоди кожна із країн розраховує розмір пенсії відповідно до норм свого національного законодавства, за стаж, набутий на її території.

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