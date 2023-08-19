Перед поїздкою в Антарктиду лікарям потрібно видалити апендикс: чому це важливо

Операція захистить їх від можливого апендициту, який може бути смертельним у таких екстремальних умовах.

Перед поїздкою на австралійські антарктичні станції лікарі, які працюватимуть там, мають операцію з видалення апендиксу перед поїздкою. Про це повідомляє ScienceAlert.

Операція захистить їх від можливого апендициту, який може бути смертельним у таких екстремальних умовах.

Апендицит - це запалення невеликого органу, прикріпленого до товстої кишки. Якщо не лікувати, він може лопнути й викликати перитоніт - інфекцію черевної порожнини. Лікування апендициту полягає в хірургічному видаленні апендикса. Але в Антарктиді це не так просто, йдеться в матеріалі.

«Узимку на станції зазвичай буває тільки один лікар. Евакуація назад до медичної допомоги в Австралії неможлива принаймні частину року», - заявляють на сайті Австралійської антарктичної програми, а тому всім медикам, які зимують на станціях, рекомендують видалити апендикс заздалегідь.

Повідомляється, що це запобіжний захід, який може врятувати життя у разі надзвичайної ситуації, адже це не гіпотетична загроза.

У минулому двоє лікарів, які працювали на островах Херд і Макдональд, страждали від апендициту. Один з них був евакуйований судном, а інший оперований своїм колегою-лікарем.

Усього на австралійських антарктичних станціях зимують близько 80 людей. Вони проводять там до дев’яти місяців, займаючись науковими дослідженнями та побутовими справами. Вони повинні бути готовими до суворих погодних умов, ізоляції та обмежених ресурсів.

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