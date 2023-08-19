Перед поездкой в Антарктиду врачам нужно удалить аппендикс: почему это важно

Перед поездкой на австралийские антарктические станции врачи, работающие там, имеют операцию по удалению аппендикса перед поездкой. Об этом сообщает ScienceAlert.
Операция защитит их от возможного аппендицита, который может оказаться смертельным в таких экстремальных условиях.
Аппендицит – это воспаление небольшого органа, прикрепленного к толстой кишке. Если не лечить, он может лопнуть и вызвать перитонит – инфекцию брюшной полости. Лечение аппендицита состоит в хирургическом удалении аппендикса. Но в Антарктиде это не так-то просто, говорится в материале.
Зимой на станции обычно бывает только один врач. Эвакуация обратно в медицинскую помощь в Австралии невозможна по крайней мере часть года», - заявляют на сайте Австралийской антарктической программы, а потому всем зимующим на станциях медикам рекомендуют удалить аппендикс заранее.
Сообщается, что это мера пресечения, которая может спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации, ведь это не гипотетическая угроза.
В прошлом двое врачей, работавших на островах Херд и Макдональд, страдали аппендицитом. Один из них был эвакуирован судном, а другой оперирован своим коллегой-врачом.
Всего на австралийских антарктических станциях зимуют около 80 человек. Они проводят до девяти месяцев, занимаясь научными исследованиями и бытовыми делами. Они должны быть готовы к строгим погодным условиям, изоляции и ограниченным ресурсам.
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