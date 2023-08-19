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  1. В Украине

МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову: фото и видео

13:42, 19 августа 2023
Известно о шести погибших, в больнице скончалась шестилетняя девочка.
МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову: фото и видео
Фото: МВД

Министерство внутренних дел опубликовало кадры по ликвидации последствий российского террористического удара по Чернигову.

Как отметили в ведомстве, в результате российского ракетного удара произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром.

По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по драмтеатру в Чернигове.

Погибли 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей.

ОБНОВЛЕНО:

В Чернигове уже шесть погибших, умер ребенок.

«Умершая девочка - это шестая жертва шести лет. Патрульная пытались оказывать первую помощь, наложили турникет, очень большая потеря крови была. К сожалению, врачи не смогли ее спасти», – сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, мама ребенка в тяжелом состоянии, многие нуждаются в хирургическом вмешательстве.

Ранее мы писали, что момент попадания по драмтеатру в Чернигове попал на камеру. Там проходила выставка производителей дронов.

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