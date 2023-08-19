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Верховний Суд висловився стосовно доказового значення інформації, отриманої з сервісу Google Maps

Враховуючи сучасний розвиток інформаційних та цифрових технологій, дані з Google Maps можна вважати допустимим та достовірними доказами, оскільки вони збираються з різних джерел, - позиція Верховного Суду.

Верховна Рада збирається змінити закон про національні меншини, щоб привести його у відповідність до висновку Венеційської комісії

Зокрема, пропонується встановити, що окремі обмеження права на використання мови національної меншини не застосовуються до мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, з моменту відповідного визнання та протягом 5 років з дня прийняття Верховною Радою рішення про скасування такого статусу.

Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Нові плани ВККС – конкурси для кандидатів та діючих суддів, відновлення кваліфікаційного оцінювання та доля резерву на посади суддів

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чого очікувати від Комісії до кінця 2023 року та закликали кандидатів на посади суддів взяти участь у найближчому конкурсі.

  1. В Україні

росія вдарила балістикою по центру Чернігова

11:55, 19 серпня 2023
російські окупанти обстріляли центр Чернігова, є загиблі – ЗМІ.
росія вдарила балістикою по центру Чернігова
Джерело фото: Defense Express

Під час повітряної тривоги в суботу, 19 серпня, росія обстріляла Чернігів. Окупанти вдарили по центру міста, – повідомив глава Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус в Telegram.

«Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом», – написав В'ячеслав Чаус.

«Суспільне Чернігів» повідомляє, що внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі.

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