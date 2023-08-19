росія вдарила балістикою по центру Чернігова

російські окупанти обстріляли центр Чернігова, є загиблі – ЗМІ.

Джерело фото: Defense Express

Під час повітряної тривоги в суботу, 19 серпня, росія обстріляла Чернігів. Окупанти вдарили по центру міста, – повідомив глава Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус в Telegram.

«Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом», – написав В'ячеслав Чаус.

«Суспільне Чернігів» повідомляє, що внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі.

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