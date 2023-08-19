У Києві пролунали потужні вибухи: перші подробиці від Кличка

В результаті вибухів, горить промзона біля столичної Кільцевої дороги.

Сьогодні, 19 серпня, у Києві в районі Кільцевої дороги стався потужний вибух. Усі служби негайно прослідували на місце події, – повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера міста, зі сторони області у промисловій зоні біля Кільцевої дороги внаслідок вибухів спалахнула пожежа.

«Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на території області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – йдеться у повідомленні.

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