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  1. В Україні

Судитимуть військового дезертира, який воює на боці рф

16:21, 19 серпня 2023
Зрадник з Криму присягнув на вірність державі-агресору і зараз обстрілює українські міста.
Судитимуть військового дезертира, який воює на боці рф
Джерело фото: Forpost

Судитимуть військового зрадника, який воює проти України у складі ракетного дивізіону рф, – повідомляє пресслужба ДБР.

Так, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо екссержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога та нині обстрілює мирні міста України. Наразі обвинувальний акт скерований до суду.

Слідчі встановили, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору, коли його дружина, теж військовослужбовець, передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.

Нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону чорноморського флоту рф.

Він заочно обвинувачується у держзраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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