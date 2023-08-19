Як підірвали Кримський міст: подробиці від глави СБУ Василя Малюка

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як дійшли до висновку використати вибухову речовину, та як провезли її на сам міст.

Джерело фото: СБУ

Глава Служби безпеки України, Василь Малюк, в інтерв'ю для NV розкрив деталі виконання спеціальної операції, спрямованої на підрив Кримського мосту 8 жовтня 2022 року.

За словами Малюка, вже з весни 2022 року СБУ розглядала можливість підриву Кримського мосту, розглядаючи різні варіанти виконання цього завдання. Перший варіант включав перевезення вибухової речовини в товарних вагонах. Проте російські власті заборонили будь-який вантаж на залізничній частині мосту, за винятком військових вантажів. Після цього був розглянутий варіант із фурою, на якій були б навантажені бочки з олією, в середині яких містилася вибухова речовина.

В підсумку вирішено було використати варіант із вибуховою речовиною, яка була обмотана целофановою плівкою. Цей метод дозволяв створити вигляд цивільного вантажу, який не викликав би підозр у митниці та на пунктах пропуску.

Спецслужба визначила товщину шару плівки, яка була достатньою для того, щоб приховати металеві циліндри-сердечники, наповнені гексогеном. Ці циліндри були заховані серед великих рулонів плівки, які були навантажені в контейнер. Загальна вага цього «вантажу» становила 21 тонну у тротиловому еквіваленті.

Крім цього, в рамках підготовки до операції, спецслужба враховувала присутність спеціальних систем радіоелектронної боротьби на постах біля мосту. Ці системи призначені для збивання GPS-координат на вибухових пристроях, спрямованих на певні точки.

Таким чином, спецоперація була детально спланована та виконана з урахуванням численних факторів та обставин для досягнення поставленої мети.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.