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  1. В Україні

Україна здійснить перший міжнародний обмін податковою інформацією

10:49, 19 серпня 2023
Перший обмін інформацією за Загальним стандартом звітності заплановано на 2024 рік.
Україна здійснить перший міжнародний обмін податковою інформацією
Джерело фото: Урядовий Кур'єр

Розроблено програмне забезпечення для Державної податкової служби України, яке дозволить проводити міжнародний автоматичний обмін інформацією згідно зі Common Reporting Standard (CRS) та стандартом Country-by-Country Reporting (CbCR) з більш ніж 100 іноземними податковими адміністраціями. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України та Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Перший обмін інформацією за Загальним стандартом звітності CRS заплановано на 2024 рік, починаючи з другого півріччя 2023 року (перший звітний період). В подальшому звітним періодом буде розглядатися попередній календарний рік.

Приєднання України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією сприятиме збільшенню прозорості в податковому середовищі. Систематичний аналіз інформації буде надходити до ДПС України від іноземних партнерів. Це допоможе контролювати своєчасне та повне декларування активів та доходів, що підлягають оподаткуванню, а також сприятиме виявленню незадекларованих активів та доходів, а також ефективній боротьбі з ухиленням від сплати податків.

Впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей (CRS та CbCR) сприяє гармонізації національного законодавства з нормами ЄС та робить податкову систему більш прозорою і відповідною міжнародним стандартам.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про нові правила контролю за закордонними рахунками.

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