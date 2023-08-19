Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада суддів звернеться до Дениса Шмигаля щодо виключення санаторію «Шкло» з переліку об’єктів на приватизацію

Санаторій «Шкло», що має дозвіл на видобування мінеральних лікувальних вод, можна використовувати за призначенням – як лікувальний заклад, а не передавати у приватні руки.

Керівництво ДСА своїми діями може заблокувати проведення відкритого конкурсу до Київського апеляційного суду, – коментар Ярослава Головачова

Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов: «Складається враження, що керівництво ДСА або не має уявлення, як працює суд апеляційної інстанції, або ж у його рішенні ініціювати питання про відрядження одного судді присутня якась інша складова, або взагалі це лише перший крок до блокування проведення конкурсного добору суддів на вакантні посади суддів Київського апеляційного суду».

Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у держпідприємств без їх згоди: парламент змінив Земельний кодекс

Верховна Рада ухвалила зміни до земельного законодавства, які змінюють підходи до вилучення земельних ділянок.

Велика Палата Верховного Суду: визнання незаконним рішення парламенту про звільнення судді веде до відновлення розгляду звільнення у ВРП

Визнання незаконною і скасування постанови Верховної Ради про звільнення судді обумовлює відновлення розгляду питання про звільнення у ВРП, – Велика Палата Верховного Суду.

Виїзди чиновників та депутатів за кордон: чи досі треба захищати від журналістів ці «персональні» дані

Законодавство досі закриває від суспільства та ЗМІ інформацію про виїзд за кордон посадовців – чи не час парламентарям відкрити ці дані.

  1. У світі

Швейцарія не визнаватиме російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях України

13:17, 19 серпня 2023
Швейцарія не визнаватиме документи, видані росією з часу початку окупації будь-якої території України.
Швейцарія не визнаватиме російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях України
Джерело фото: Visit Ukraine

Федеральна Рада Швейцарії підтримала рішення Європейського Союзу щодо відмови у визнанні документів, які видані росією на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. Ця новина була оголошена на сайті Уряду Швейцарії, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тепер громадяни, які мають російські паспорти від виданих на зазначених територіях, не матимуть можливості отримати Шенгенську візу або перетнути зовнішній кордон Шенгенської зони.

Представники Федеральної Ради Швейцарії уточнили, що вони не будуть визнавати звичайні та дипломатичні паспорти, посвідки на проживання для осіб без громадянства, документи для повернення та документи, що ідентифікують моряків.

Уточнено, що не будуть визнаватися документи, видані окупаційною адміністрацією з часу початку окупації будь-якої території України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва