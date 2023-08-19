Швейцарія не визнаватиме російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях України

Швейцарія не визнаватиме документи, видані росією з часу початку окупації будь-якої території України.

Джерело фото: Visit Ukraine

Федеральна Рада Швейцарії підтримала рішення Європейського Союзу щодо відмови у визнанні документів, які видані росією на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. Ця новина була оголошена на сайті Уряду Швейцарії, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тепер громадяни, які мають російські паспорти від виданих на зазначених територіях, не матимуть можливості отримати Шенгенську візу або перетнути зовнішній кордон Шенгенської зони.

Представники Федеральної Ради Швейцарії уточнили, що вони не будуть визнавати звичайні та дипломатичні паспорти, посвідки на проживання для осіб без громадянства, документи для повернення та документи, що ідентифікують моряків.

Уточнено, що не будуть визнаватися документи, видані окупаційною адміністрацією з часу початку окупації будь-якої території України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.