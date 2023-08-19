Байден розповів, чому насправді Захід підтримав Україну у війні з рф

Такої війни не було з часів Другої Світової, – Джо Байден.

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Російське вторгнення в Україну – це перша війна загарбницького характеру подібного до Другої Світової. І рф цю війну вже фактично програла, – заявив президент США Джо Байден на прес-конференції після тристоронньої зустрічі із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, пише CNN.

«росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, яку вона заявляла. Це неможливо. ... Керівництво Японії з першого дня займало критичну позицію, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи», – сказав президент США.

Байден додав, що це вторгнення не є «лише європейською проблемою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни».

Крім того, у своєму виступі після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сок Йолом президент США Джо Байден високо оцінив реакцію японського лідера на російське вторгнення в Україну.

Байден зазначив, що коли він зателефонував Кішиді щодо України, йому не довелося переконувати його «ні в чому».

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