Коли у Києві скінчиться спека: синоптики назвали, коли задощить

Синоптики обіцяють два дні опадів.

У Києві найближчі 4 доби зберігатиметься спекотна погода. Після, два дні поспіль очікуються дощі та грози, проте на температуру вони не вплинуть, – повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у найближчі дні на Київщині переважатиме суха та спекотна погода з температурою вночі +17...+19°, а вдень +28°...+31°.

«Лише 20 та 21 серпня вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза», – зазначає Укргідрометцентр.

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