Нічна атака рф по Хмельниччині: 30 будинків пошкоджено, ще у 32 – вибито вікна і двері

Хмельниччина знову була атакована ворогом.

Сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги, росія знову атакувала Хмельниччину. У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, у 32 домоволодіннях вибито вікна і двері. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У наслідок ворожих обстрілів, дві жінки отримали поранення уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Зазначається, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.