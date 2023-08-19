Ночная атака рф по Хмельницкой области: 30 домов повреждены, еще в 32 - выбиты окна и двери

Хмельницкая область снова была атакована врагом.

Сегодня ночью, 19 августа, во время воздушной тревоги, россия снова атаковала Хмельницкую область. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждено 30 домов, в 32 домовладениях выбиты окна и двери. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В результате вражеских обстрелов, две женщины получили ранения осколками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Отмечается, что оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.

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