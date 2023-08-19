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Дела, поступающие из судов после смены подсудности, необходимо зарегистрировать и рассмотреть – Совет судей

Деятельность Полтавского и Индустриального райсудов признана неудовлетворительной.

Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

АРМА предлагает, чтобы ВАКС направлял АРМА на исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах

АРМА: Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего.

За изготовление порнографии с насильственными действиями будет грозить штраф до 85 тысяч грн, ограничение свободы до 5 лет или лишение – до 3: депутаты внесли законопроект

Изготовление или сбыт экстремальной порнографии, в частности, содержащей изображение насильственных действий, народные депутаты предлагают наказывать штрафом от 51 тысяч до 85 тысяч грн или ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 3 лет.

  1. В Украине

Подготовка ко Дню Независимости: столичный Крещатик перекроют на неделю – КГВА

09:48, 19 августа 2023
В Киеве с 20 августа до 28 августа перекроют центр города – КГВА.
Подготовка ко Дню Независимости: столичный Крещатик перекроют на неделю – КГВА

Водителей столицы предупреждают о временном ограничении движения в течение недели на улице Крещатик из-за подготовки к праздничным событиям ко Дню Независимости Украины.  Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Автомобильное движение будет перекрыто на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого. Перекрытия будут действовать с 23:00 часов 20 августа до 23:30 часов 28 августа.

Ранее мы писали, какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, чего ждать украинцам на День Независимости.

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