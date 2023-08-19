Подготовка ко Дню Независимости: столичный Крещатик перекроют на неделю – КГВА

В Киеве с 20 августа до 28 августа перекроют центр города – КГВА.

Водителей столицы предупреждают о временном ограничении движения в течение недели на улице Крещатик из-за подготовки к праздничным событиям ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Автомобильное движение будет перекрыто на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого. Перекрытия будут действовать с 23:00 часов 20 августа до 23:30 часов 28 августа.

Ранее мы писали, какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Государственного флага и Дню Независимости.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, чего ждать украинцам на День Независимости.

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