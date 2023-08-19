В устье Днепра ВСУ ликвидировали сразу 10 российских лодок

В Херсонской области началось тотальное уничтожение вражеских лодок с ДРГ.

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В Херсонской области, где продолжается постоянная борьба за контроль над островами в устье Днепра, военным ВСУ удалось эффективно ликвидировать 10 вражеских лодок. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«За минувшие сутки уничтожено аж 10 вражеских лодок. Это попытки маневрировать между островами. Опять же, они все фактически – гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные группы», – сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь также добавила, что 40 оккупантов «пошли по курсу российского военного корабля». Кроме того, было успешно устранено одну крупнокалиберную пушку и уничтожено пять единиц бронированной техники.

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