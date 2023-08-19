Украинцам срочно нужно заплатить за «лишние квадраты» квартир

Оплатить налоги должны те, кто получил квитанцию и при этом имеет жилье, площадь которого превышает норму.

Украинцы обязаны до конца августа уплатить налоги за свои квартиры. Это касается только тех, у кого площадь квартиры превышает 60 кв. м, а дома – 120 кв. м. За каждый следующий «квадрат» гражданам нужно доплатить до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. За просрочку платежки грозят штрафы. Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

Квитанцию к уплате налога получат те, чье жилье превышает норму:

60 квадратов для квартиры и за каждый следующий квадрат нужно платить налог;

120 квадратов для дома и за каждый последующий квадрат нужно платить налог;

180 квадратов, если есть дом и квартира, и за каждый следующий квадрат нужно платить.

Как объясняют в ГНС, – не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий.

После получения уведомления о начислении налога на недвижимость, граждане обязаны уплатить этот налог в течение двух месяцев. Если уплата будет отложена на срок до 30 дней, к сумме налога добавится штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. В случае, когда оплата налога будет осуществлена с опозданием более чем на 30 дней, размер штрафа увеличится до 20%.

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