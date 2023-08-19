Будут судить директора белорусской нефтегазовой компании за неуплату более 60 млн гривен налогов Украине

Директор белорусского нефтегазового предприятия, расположенного в Украине, в течение трех лет уклонялся от уплаты налогов.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

За неуплату более 60 млн гривен налогов привлекут к суду директора предприятия-резидента республики Беларусь, которое функционирует на территории Украины, по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Предприятие Беларуси, которое функционирует на территории Украины, предоставляет услуги в сфере добычи нефти и природного газа.

Конечным владельцем данного предприятия является открытое акционерное общество, владельцем которого является государственный комитет по имуществу республики Беларусь. Кроме того, в своей деятельности предприятие использует оборудование республиканского унитарного предприятия «белоруснефть».

Установлено, что в период 2017-2020 года подконтрольное подозреваемому общество перечислило на счета «белоруснефти» более 400 млн гривен за аренду оборудования. Эти средства должны были облагаться 15% ставке налога на прибыль иностранных юридических лиц, однако директор предприятия указал в официальных документах заведомо ложные сведения о суммах налогов, удерживаемых при выплате доходов нерезидентам.

В результате, в госбюджет Украины не поступило более 60 млн гривен в виде налогов на прибыль иностранных юридических лиц.

По ходатайству прокуратуры судом арестовано недвижимое и движимое имущество предприятия, а также корпоративные права на общую сумму около 4 млрд гривен.

Окружная прокуратура обеспечила передачу указанного имущества и корпоративных прав в управление АРМА.

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