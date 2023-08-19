«Предупреждение» Тайваню: Китай приступил к военным учениям возле острова

Сегодня Китай начал военные учения возле Тайваня из-за визита вице-президента острова в США.

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Военные Китая в субботу, 19 августа, начали воздушное и морское патрулирование и военные учения военно-морских и военно-воздушных сил вокруг острова Тайвань. Это стало реакцией на визит в США вице-президента острова Уильяма Лая, – сообщает Xinhua.

Представитель командования отметил, что патрулирование и учения имеют целью отработать координацию действий военных кораблей и самолетов и их способность захватывать контроль над воздушным и морским пространством.

Кроме того, будет проверена способность вооруженных сил воевать в реальных боевых условиях, добавив, что патрулирование и учения служат строгим предупреждением сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня, о сговоре с иностранными агентами и их провокациях.

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