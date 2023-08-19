«Попередження» Тайваню: Китай розпочав військові навчання біля острова

Сьогодні Китай розпочав військові навчання біля Тайваню через візит віце-президента острова до США.

Джерело фото: Мілітарний

Військові Китаю в суботу, 19 серпня, розпочали повітряне та морське патрулювання та військові навчання військово-морських і військово-повітряних сил навколо острова Тайвань. Це стало реакцією на візит до США віце-президента острова Вільяма Лая, – повідомляє Xinhua.

Речник командування зазначив, що патрулювання і навчання мають на меті відпрацювати координацію дій військових кораблів і літаків та їхню здатність захоплювати контроль над повітряним і морським простором.

Крім того, буде перевірена здатність збройних сил воювати в реальних бойових умовах, додавши, що патрулювання і навчання слугують суворим попередженням сепаратистам, які виступають за незалежність Тайваню, про змову з іноземними агентами і їхні провокації.

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