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  1. В Україні

У Києві чоловік затримав крадія, який спробував пограбувати його у супермаркеті

08:50, 19 серпня 2023
Грабіжник намагався викрасти із камери схову речі, коли його затримав власник поцупленого.
У Києві чоловік затримав крадія, який спробував пограбувати його у супермаркеті
Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві чоловік помітив, як крадуть його рюкзак та затримав зловмисника, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Інцидент трапився в одному з супермаркетів на Берестейському проспекті столиці. Киянин, перебуваючи на касі, побачив, як невідомий дістав з камери схову його сумку та пішов з магазину.

Чоловік не розгубився — наздогнав та схопив зловмисника, а охоронники магазину, в цей час, зателефонували на лінію 112.

Патрульні прибули на місце та затримали крадія. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

Для з'ясування всіх обставин події охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці нагадують, що за ч. 4 ст. 185 ККУ крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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