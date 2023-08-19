У Києві чоловік затримав крадія, який спробував пограбувати його у супермаркеті

Грабіжник намагався викрасти із камери схову речі, коли його затримав власник поцупленого.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві чоловік помітив, як крадуть його рюкзак та затримав зловмисника, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Інцидент трапився в одному з супермаркетів на Берестейському проспекті столиці. Киянин, перебуваючи на касі, побачив, як невідомий дістав з камери схову його сумку та пішов з магазину.

Чоловік не розгубився — наздогнав та схопив зловмисника, а охоронники магазину, в цей час, зателефонували на лінію 112.

Патрульні прибули на місце та затримали крадія. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

Для з'ясування всіх обставин події охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці нагадують, що за ч. 4 ст. 185 ККУ крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.