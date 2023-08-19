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  1. В Україні

Судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії за несплату понад 60 млн гривень податків Україні

14:17, 19 серпня 2023
Директор білоруського нафтогазового підприємства, розташованого в Україні, протягом трьох років ухилявся від сплати податків.
Судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії за несплату понад 60 млн гривень податків Україні
Джерело фото: Київська міська прокуратура

За несплату понад 60 млн гривень податків притягнуть до суду директора підприємства-резидента республіки білорусь, яке функціонує на території України, за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Підприємство білорусі, яке функціонує на території України, надає послуги у сфері добування нафти та природного газу.

Кінцевим власником даного підприємства є відкрите акціонерне товариство, власником якого є державний комітет по майну республіки білорусь. Крім того, у своїй діяльності підприємство використовує обладнання республіканського унітарного підприємства «бєлоруснафта».

Встановлено, що у період 2017-2020 року підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки «бєлоруснафта» понад 400 млн гривень за оренду обладнання. Ці кошти мали обкладатися 15% ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб, однак директор підприємства зазначив в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам.

В результаті, до держбюджету України не надійшло понад 60 млн гривень у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб.

За клопотанням прокуратури судом арештовано нерухоме та рухоме майно підприємства, а також корпоративні права на загальну суму близько 4 млрд гривень.

Окружна прокуратура забезпечила передачу вказаного майна та корпоративних прав в управління АРМА.

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