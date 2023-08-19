Українцям терміново потрібно сплатити за «зайві квадрати» квартир

Сплатити податки повинні ті, хто отримав квитанцію і при цьому має житло, площа якого перевищує норму.

Українці зобов’язані до кінця серпня сплатити податки за свої помешкання. Це стосується лише тих, у кого площа квартири перевищує 60 кв. м, а будинку – 120 кв. м. За кожен наступний «квадрат» громадянам потрібно доплатити до 1,5% від мінімальної зарплати за минулий рік. За прострочку платіжки загрожують штрафи. Про це йдеться у Податковому кодексі України.

Квитанцію до сплати податку отримають ті, чиє житло перевищує норму:

60 квадратів для квартири та за кожен наступний квадрат потрібно сплачувати податок;

120 квадратів для дому та за кожний наступний квадрат потрібно сплачувати податок;

180 квадратів, якщо є будинок та квартира, і за кожен наступний квадрат потрібно платити.

Як пояснюють у ДПС, – не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває в окупації чи зоні бойових дій.

Після отримання повідомлення про нарахування податку на нерухомість, громадяни зобов’язані сплатити цей податок протягом двох місяців. Якщо сплата буде відкладена на строк до 30 днів, до суми податку додасться штраф у розмірі 10% від нарахованої суми податку. У випадку, коли оплата податку буде здійснена з запізненням більше ніж на 30 днів, розмір штрафу збільшиться до 20%.

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