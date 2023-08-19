У гирлі Дніпра ЗСУ ліквідували одразу 10 російських човнів

У Херсонській області почалося тотальне винищення ворожих човнів із ДРГ.

Джерело фото: АСС

У Херсонській області, де триває постійний боротьба за контроль над островами у гирлі Дніпра, військовим ЗСУ вдалося ефективно ліквідувати 10 ворожих човнів. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання маневрувати між островами. Знов таки, вони всі фактично – цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи», – сказала Гуменюк.

Речниця також додала, що 40 оккупантів «пішли за курсом російського військового корабля». Крім того, було успішно усунуто одну великокаліберну гармату та знищено п'ять одиниць броньованої техніки.

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