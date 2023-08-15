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  1. В Україні

У Повітряних силах повідомили, чого чекати українцям на День Незалежності

21:42, 15 серпня 2023
Український День Незалежності - ще один «скрєпний» привід завдати удар по території країни, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
У Повітряних силах повідомили, чого чекати українцям на День Незалежності

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу наголосив, що окупанти відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, тому День Незалежності - це ще один "скрєпний" привід обстріляти Україну. Таким чином, ворог може вдаватися до атак у цей день так само, як і в будь-який інший.

"В цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас є сьогодні здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників", - сказав він.

При цьому військові, зокрема й бійці Повітряних сил, будуть робити те, що й завжди, - боронити державу та її повітряний простір.

"Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас завдавати ударів. Так званих "скрєпних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята й була атака", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що у ГУР повідомили, що на День Незалежності України рф може вдатись до ракетного удару.

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