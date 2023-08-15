У Повітряних силах повідомили, чого чекати українцям на День Незалежності

Український День Незалежності - ще один «скрєпний» привід завдати удар по території країни, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу наголосив, що окупанти відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, тому День Незалежності - це ще один "скрєпний" привід обстріляти Україну. Таким чином, ворог може вдаватися до атак у цей день так само, як і в будь-який інший.

"В цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас є сьогодні здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників", - сказав він.

При цьому військові, зокрема й бійці Повітряних сил, будуть робити те, що й завжди, - боронити державу та її повітряний простір.

"Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас завдавати ударів. Так званих "скрєпних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята й була атака", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що у ГУР повідомили, що на День Незалежності України рф може вдатись до ракетного удару.

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