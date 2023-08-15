В Воздушных силах сообщили, чего ждать украинцам в День Независимости

Украинский День Независимости - еще один «скрепный» повод нанести удар по территории страны, сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге подчеркнул, что оккупанты известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости - это еще один "скрепный" повод обстрелять Украину. Таким образом, враг может прибегать к атакам в этот день так же, как и в любой другой.

"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", - сказал он.

При этом военные, в том числе и бойцы Воздушных сил, будут делать то, что и всегда, - защищать государство и его воздушное пространство.

"Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", - добавил Игнат.

Ранее в ГУР сообщили, что в День Независимости Украины рф может прибегнуть к ракетному удару.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.