В Воздушных силах сообщили, чего ждать украинцам в День Независимости

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге подчеркнул, что оккупанты известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости - это еще один "скрепный" повод обстрелять Украину. Таким образом, враг может прибегать к атакам в этот день так же, как и в любой другой.
"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", - сказал он.
При этом военные, в том числе и бойцы Воздушных сил, будут делать то, что и всегда, - защищать государство и его воздушное пространство.
"Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", - добавил Игнат.
Ранее в ГУР сообщили, что в День Независимости Украины рф может прибегнуть к ракетному удару.
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