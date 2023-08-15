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  1. В Украине

рф может готовить ракетный удар на День Независимости, — ГУР

09:17, 15 августа 2023
Это может продолжаться несколько дней и несколько волн.
рф может готовить ракетный удар на День Независимости, — ГУР
Фото: GettyImages

На День Независимости Украины рф может прибегнуть к ракетному удару. Это может продолжаться несколько дней и несколько волн. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью «Obozrevatel».

«На День Независимости Украины агрессивная россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может произойти днем ранее или днем позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн.

Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-нибудь из украинцев. В этой ситуации рекомендации остаются те же, которые действуют все время полномасштабной войны: слышишь тревогу – иди в укрытие.

Но должен сказать также, что День Независимости Украины – это наш главный государственный праздник. За нее боролось очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается сегодня. Это мотивация для всех сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу.

Не в украинских городах, а на россии должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни московия не увидит и не почувствует», — отметил Скибицкий.

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