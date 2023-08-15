рф може готувати ракетний удар на День Незалежності, — ГУР

Це може тривати кілька днів і кілька хвиль.

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На День Незалежності України рф може вдатись до ракетного удару. Це може тривати кілька днів і кілька хвиль. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у інтерв’ю «Obozrevatel».

«На День Незалежності України агресивна росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль.

Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців. У цій ситуації рекомендації залишаються ті самі, які діють весь час повномасштабної війни: чуєш тривогу – йди в укриття.

Але мушу сказати також, що День Незалежності України – це наше найголовніше державне свято. За неї боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні. Це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу.

Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує», — зазначив Скібіцький.

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