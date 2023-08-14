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  1. В Україні

Мережа гіпермаркетів FOZZY припиняє роботу в Одесі після нічного обстрілу

14:48, 14 серпня 2023
У компанії повідомили, що будівля гіпермаркету в Одесі зруйнована та не підлягає відновленню.
Мережа гіпермаркетів FOZZY припиняє роботу в Одесі після нічного обстрілу
Фото: Одеська обласна прокуратура
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Як ми писали, вночі рф потужно обстріляла Одесу дронами та ракетами. Внаслідок терористичної атаки було зруйновано гіпермаркет FOZZY. У компанії заявили, що будівля не підлягає відновленню. Постраждали троє співробітників.

Місце роботи втратили 270 людей. Через великі збитки та загрозу мережа FOZZY повідомила, що змушена припинити роботу.

"Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде", - сказали у компанії.

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в результаті нічного обстрілу Одеси різних руйнувань зазнали 113 будинків. 

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