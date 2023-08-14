Уночі росіяни атакували Одесу дронами й ракетами

Попередньо відомо про трьох постраждалих.

Джерело фото: t.me/SJTF_Odesa

Уночі 14 серпня російські окупанти атакували Одесу, застосувавши, за попередньою інформацією, 15 ударних дронів і 8 ракет морського базування типу «Калібр».

Про це пишуть Сили оборони півдня України, додаючи, що ППО відбила атаки росіян.

Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет, а вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

На двох об'єктах спалахнули пожежі.

У Силах оборони півдня України зазначають, що попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.

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