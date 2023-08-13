На Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл через те, що нагадував звук «шахеда»

Староста села зазначив, що звук мотоцикла без глушника нагадує звук російського дрона-камікадзе, через що жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу.

В селі Іржавець на Чернігівщині у місцевого мешканця вилучили мотоцикл. Чоловік порушував комендантську годину і лякав селян, бо звук мотоцикла нагадував звук дрона-камікадзе Shahed. Про це повідомив староста села Сергій Сирота на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, порушник декілька разів «свідомо ігнорував прохання, зокрема й особисті».

«Неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив Іржавцем, Гужівкою, Парафіївкою на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому та номерів», - розповів староста.

Він також додав, що звук мотоцикла без глушника нагадує звук російського дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed, через що жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу.

«На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край. І хочу попередити всіх, хто порушує ПДР, ігнорує комендантську годину, вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь, курити «траву» й веселитись усю ніч, заважаючи відпочивати громаді — ми не дозволимо цього робити», — написав Сирота.

Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції.

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