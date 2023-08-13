На Черниговщине у мужчины отобрали мотоцикл из-за того, что напоминал звук «шахеда»

Староста села отметил, что звук мотоцикла без глушителя напоминает звук русского дрона-камикадзе, из-за чего жители деревень иногда пугались и обращались за помощью.

В селе Иржавец на Черниговщине у местного жителя изъяли мотоцикл. Мужчина нарушал комендантский час и пугал крестьян, потому что звук мотоцикла напоминал звук дрона-камикадзе Shahed. Об этом сообщил староста села Сергей Сирота на своей странице в Facebook.

По его словам, нарушитель несколько раз «сознательно игнорировал просьбы, в том числе и личные».

«Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Ржавке, Гужевке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и номеров», - рассказал староста.

Он также добавил, что звук мотоцикла без глушителя напоминает звук российского дрона-камикадзе иранского производства Shahed, из-за чего жители деревень иногда пугались и обращались за помощью.

«К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец. И хочу предупредить всех, кто нарушает ПДД, игнорирует комендантский час, считает, что война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить траву и веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине — мы не позволим этого делать», — написал Сирота.

Мотоцикл у нарушителя изъяли и передадут полиции.

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