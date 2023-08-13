На некоторых участках фронта можно обнаружить 5 мин на квадратный метр,— Резников

В настоящее время Украина является самой заминированной страной в мире.

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На некоторых участках линии фронта может быть обнаружено до пяти мин на квадратный метр. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian.

«Российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым. У нас есть квалифицированные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины», - отметил министр.

«Обращаясь со срочной просьбой к союзникам Алексей Резников рассказал, что его солдаты выкапывают по пять мин на каждый квадратный метр в местах, заложенных российскими войсками, чтобы попытаться сорвать контрнаступление Украины», - пишет издание.

По словам Резникова, во время нынешнего этапа контрнаступления Украине критически требуется большее оборудование для разминирования - от минных тралов до торпед Банглера.

«Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. Это должно быть скорым и систематическим. Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизнь и обеспечивает продвижение наших войск», – добавил министр.

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